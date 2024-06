Austria Vienna: una prima maglia nel segno della tradizione

Dopo l’annuncio dell’accordo pluriennale, Macron e FK Austria Wien hanno presentato il nuovo kit Home 2024/25 che Die Veilchen (i violetti) indosseranno nel corso della prossima stagione, quando scenderanno in campo sull’erba della Generali-Arena. Una prima maglia nel segno della tradizione, ma con dettagli grafici geometrici ricercati ed eleganti.

La nuova Home dell’FK Austria Wien è nel classico color viola con dettagli neri sul girocollo e sui bordi manica. Il backneck è personalizzato con la grafica presente sulla maglia, la scritta AUSTRIAWIEN, il logo del club austriaco, insieme al logo Macron e la scritta Designed in Bologna, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus. Sul petto, a destra, in stampa siliconata, il Macron Hero, a sinistra, lato cuore, lo stemma dell’FK Austria Wien. Nel retrocollo esterno è stampata in bianco la scritta VEILCHEN, storico soprannome del club.

L’intera maglia è caratterizzata da una grafica sublimata all over con effetto acquerello che vuole rendere omaggio a Vienna come città famosa in tutto il mondo per la sua ricchezza artistica. A questo si aggiunge un pattern embossato di ispirazione fashion con immagini floreali ripetute che raffigurano una viola, fiore e colore che da sempre identifica il club austriaco. Sul fondo maglia è presente un tape interno e personalizzato con le scritte WIEN SIND WIR – WIR SIN WIEN (Vienna siamo noi – Noi siamo Vienna) intervallate dallo stemma del club.

Il game kit casalingo è completato da pantaloncini viola che riprendono elementi stilistici provenienti dal mondo del basket e con righe nere sul bordo coscia. I calzettoni, anch’essi viola, hanno due righe orizzontali nere poco sotto il bordo superiore.