Aubay rinnova la partnership con Emma Villas per altri due anni, sarà ancora title sponsor

Ancora due anni insieme per Emma Villas Siena e Aubay. Aubay Italia rinnova infatti la partnership come title sponsor del team biancoblu con un accordo biennale.

Queste le dichiarazioni del presidente di Aubay Italia, Paolo Riccardi: “Rischiamo di ripeterci ma la verità è che alla base di questa partnership c’è un rapporto molto forte con le persone che gestiscono la squadra, c’è un rapporto consolidato, c’è la volontà di rendere Siena un centro importante per il volley, c’è il piacere agonistico della sfida ma c’è anche un lavoro costante sul territorio che ha portato intorno ad Emma Villas un interesse molto sano. Il rapporto tra le due aziende non è mai stato messo in discussione neanche dal Covid, ed andrà avanti negli anni con ambizioni importanti”.

Ancora il presidente Riccardi: “Speriamo che la prossima stagione possa essere caratterizzata dal rientro degli spettatori al PalaEstra. Stiamo allestendo una buona squadra sia in termini di capacità che di motivazioni. Avremo come sempre obiettivi importanti e sfidanti, anche se sappiamo che nel campionato ci saranno squadre altrettanto forti e di qualità. Ma vedo in questo team delle grandi motivazioni”.