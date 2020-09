Al via la Steel Cup: il triangolare dell’acciaio ideato da Feralpisalò (con la presenza di Cremonese e Virtus Entella)

Torna il Trofeo “Carlo Pasini” (alla IV edizione) e nasce la “Steel Cup”: il 19 settembre, allo stadio “Turina”, il “triangolare dell’acciaio” (DIRETTA FACEBOOK)

Ospiti Cremonese e Virtus Entella. Mercoledì, alle 12,30, la presentazione ufficiale su “Zoom” con il Presidente Pasini

Uno spin-off nello storytelling di Feralpisalò. Un nuovo segmento per offrire visibilità al club, opportunità ai partner creando anche un nuovo spunto commerciale. Sabato 19 settembre, al Turina, andrà in scena la quarta edizione del memorial dedicato alla figura del fondatore del Gruppo Feralpi, Carlo Nicola Pasini.

Da quest’anno l’appuntamento si arricchisce però di una nuova connotazione: la “Steel Cup”.

Il triangolare, con realtà legate al mondo dell’acciaio come Cremonese e Virtus Entella, vuole diventare da quest’anno un appuntamento fisso del precampionato verdeblù, elevando rispetto agli anni passati la manifestazione ad una diversa dignità calcistica, di visibilità e commerciale. Rientrando anche in quel contesto di coinvolgimento territoriale che i Leoni del Garda hanno avviato nel post lockdown, in primis decidendo di svolgere in casa il ritiro estivo.

La formula, per l’edizione 2020, prevede l’avvio dei match dalle 16,30 con, in caso di parità, i calci di rigore e al termine il cerimoniale di premiazione.

PAOLO ROSSI, PRESIDENTE US CREMONESE: “Ringraziamo il presidente Giuseppe Pasini e la Feralpisalò per l’invito a questa prestigiosa manifestazione. Partecipare alla “Steel Cup” non è prendere parte ad un semplice momento di sport e di aggregazione, organizzato in un momento particolare della vita dei nostri territori da una società sempre attenta alle dinamiche sociali ed economiche, ma è l’adesione convinta ad un messaggio assai più profondo che condensa ottimismo e intraprendenza, elementi indispensabili per affrontare con ritrovata serenità il futuro che attende i nostri club, i nostri partner, i nostri sostenitori e la vita della nostre comunità”.

ANTONIO GOZZI, PRESIDENTE VIRTUS ENTELLA: “Siamo onorati di partecipare alla quarta edizione del memorial dedicato al fondatore del Gruppo Feralpi, Carlo Nicola Pasini, padre dell’attuale presidente Giuseppe. Una persona perbene, un imprenditore illuminato capace di creare uno dei principali produttori siderurgici di acciaio per l’edilizia con impianti in Italia e Germania.

Alla famiglia Pasini ci unisce un profondo rapporto di collaborazione e di amicizia, di stima reciproca e di sostegno. Scendere in campo nel ricordo di una figura così importante e carismatica e’ motivo di orgoglio e rende ancora più forte il nostro legame.

Tra l’altro quest’anno l’appuntamento si arricchisce di una nuova connotazione: la Steel Cup a dimostrazione di come l’evento abbia assunto una valenza assai significativa per il mondo siderurgico che ha grande attenzione per lo sport e il calcio in particolare.

Un grazie di cuore agli organizzatori e in campo vinca il migliore”.

L’evento, oltre alla parte sportiva, si dipanerà in altri due momenti chiave:

Prima delle partite il business forum con i partner commerciali (all’hotel Villa Luisa di San Felice d/B) su un tema legato allo sport-business e al credito d’imposta (Calcio e business: lo sport come rilancio per il sistema Paese), con ospiti di caratura nazionale, tra cui Paolo Carito direttore sviluppo strategico, commerciale e Marketing Lega Pro e Marcel Vulpis, direttore di Sporteconomy.it (da quest’anno l’agenzia nazionale è “corporate media partner” della Feralpisalò (in serie C).

Nel post partita, la cena istituzionale con i dirigenti delle tre realtà al ristorante Antica Cascina San Zago di Salò.

MEDIA

In linea con lo sviluppo digitale della società, sarà realizzata una diretta Facebook sul canale di Feralpisalò con telecronaca ufficiale ed una trasmissione post prodotta su Teletutto (il principale canale bresciano) con interviste nel salottino allestito in uno dei nuovi Skybox del Turina e da bordocampo, durante il match.

CHARITY

Importante anche l’aspetto solidale con il Charity partner verdeblù.

Le tre maglie dei capitani saranno infatti messe all’asta per supportare un progetto che i Leoni del Garda supportano da oltre un anno: si chiama MAMI VOICE, il sistema che utilizza la vibrazione per riprodurre il suono ed introdurre la voce registrata della madre nelle incubatrici per neonati prematuri, in modo che percepiscano le vibrazioni come nel ventre materno.

LA PRESENTAZIONE

In linea con lo sviluppo digitale dei Leoni del Garda, mercoledì 16 settembre pv, sulla piattaforma Zoom alle 14,30, si terrà la conferenza stampa di presentazione del torneo con il Presidente Giuseppe Pasini collegato da Brescia, il presidente Paolo Rossi da Cremona e il Direttore generale della Virtus Entella Matteo Matteazzi. Il 19, al Turina, oltre alla famiglia Pasini presenzierà anche Antonio Gozzi, patron dei liguri.

IL TROFEO



A tutti i partecipanti sarà consegnata una medaglia realizzata direttamente in acciaieria, così come la coppa dei vincitori che sarà una fusione tra i prodotti del core business delle tre aziende coinvolte, tra tondino, tubi e reticolato. Sono previsti altri “sotto trofei” sponsorizzati dai partner commerciali legati al territorio del Garda.

RIEPILOGO

COSA: Steel Cup – IV Trofeo Pasini

QUANDO: sabato 19 settembre, dalle 16,30

CHI: Feralpisalò, US Cremonese e Virtus Entella

DOVE: stadio Lino Turina | Diretta sulla pagina Facebook ufficiale

dei Leoni del Garda

PERCHÉ: un memorial degno del nome che porta, una nuova occasione di visibilità per il club, uno spunto sportivo per gli ospiti, la nascita di un vero appuntamento fisso del precampionato verdeblù