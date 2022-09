Al via la partner FC Inter-Radio 105: l’official radio dei nerazzurri sarà oggi match sponsor day

(di Giuseppe Berardi) – Internazionale FC e Radio 105 (il logo ufficiale nell’immagine in primo piano) hanno siglato una partnership per le prossime due stagioni (fino al 2024). Il marchio radiofonico diventa, in virtù dell’accordo, Official Radio dei nerazzurri.

Il deal prevede che, in occasione di tutte le partite casalinghe della squadra allenata da Simone Inzaghi, Radio 105 sarà presente allo stadio di San Siro con un esclusivo dj set. Musica e animazione della nota radio scalderanno così l’atmosfera del pre-partita e dell’intervallo, andando ad arricchire la proposta di stadium entertainment del club nerazzurro. Il debutto della collaborazione tra due eccellenze nei rispettivi ambiti in cui operano avverrà sabato 10 settembre in nel match Inter-Torino in programma questo pomeriggio a partire dalle ore 18. In questa occasione Radio 105 assumerà la qualifica di “Match Sponsor“.

L’operazione in esame conferma il forte interesse dei club professionistici di calcio per il mondo dell’entertainment, soprattutto quello in ambito musicale. Non c’è ancora una linea comune generalizzata, ma è importante che i top club italiani stiano sperimentando questa tipologia di collaborazioni e contaminazioni. La musica è sicuramente una killer application che può trovare una grande convergenza nell’universo degli appassionati di football (determinando, nel contempo, uno stimolo all’acquisto di biglietti in occasione di match ufficiali).