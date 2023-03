Al via la 14ima edizione del Workshop di Salernitana Sporting 

“Sport running & sponsorship: il modello Pick Up che corre”, questo e’ il titolo dell’evento organizzato da Salernitana Sporting per celebrare gli “sport migliori”, workshop che quest’anno, giunge alla sua 14ima edizione.

Dopo due anni di stop forzato a causa delle restrizioni dovute a Covid19, nell’accogliente location del Centro Distributivo GDA, località Sant’Antuono di Polla martedi 14 marzo ore 17:00, aziende sponsor, dirigenti sportivi, imprenditori , si confronteranno sulla tematica dello “sport marketing”.

Per Antonio Sanges (coordinatore del progetto Salernitana Sporting) il workshop di Polla, oltre ad approfondire ed analizzare le strategie di “running marketing brand” attivate dall’azienda sponsor Pick Up a supporto della Asd Podistica Pollese (societaà organizzatrice della gara di “maratonina nazionale di 10 km” che si svolge a Polla il 1° sabato del mese di settembre), sara’ finalizzato a proporre la candidatura della “Citta di Salerno capitale europea dello sport 2028”.

La formula del workshop (per questa edizione in formato itinerante), già positivamente testata nei format precedenti, sarà arricchita dalla presenza di “addetti ai lavori” e rappresentanti sportivi del territorio che apporteranno esperienza e competenza in tema di “marketing strategy”.

L’iniziativa, targata Salernitana Sporting, intende indirizzare e motivare le aziende sponsor e la “governance” delle società sportive della provincia città di Salerno , verso la pianificazione di progetti aziendali vincenti di “sport marketing del territorio”.

L’obiettivo fondamentale del workshop , è la creazione di un “progetto sportivo di marketing” , che in tema di fenomeno sociale, possa diffondere la cultura aziendale sportiva, e contribuire a migliorare “ l’indice di Sportività 2022”, che vede la provincia di Salerno , collocata al 71ima posizione su 107.

Al workshop parteciperanno : Valerio Di Carlo e Marta Mastrolia (Pick Up ), Massimo Lovisa e Giovanni Corleto (Comune di Polla) , Ruggero Gatto (Atletica Salerno), Giuseppe Roma (Podistica Pontecagnano), Rino Di Leo (Asd Podistica Pollese), Antonio Sanges e Antonio Opromolla (Salernitana Sporting), Francesco Ventura (Associazione Italiana Commercialisti Azienda Sport).