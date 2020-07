Adidas per un biennio al fianco dell’US Alessandria Calcio (Lega Pro)

L’Alessandria Calcio per i prossimi 2 anni vestirà Adidas. Il legame tra la società “Grigia” (iscritta anche nella prossima stagione in Serie C) e l’azienda nasce da un accordo diretto tra le due realtà. Materiale, soluzioni grafiche e cromatiche della prima maglia da gioco sono state pensate e adottate in esclusiva per l’Alessandria. Le divise da gioco e tutto il materiale sportivo saranno in vendita in esclusiva presso Orshop.

Il club piemontese presenterà sulla divisa per una nuova stagione il brand “GLS” (corriere espresso) come “main sponsor” e C.S. Costruzioni (con sede ad Asti) come “second sponsor”. L’US Alessandria Calcio sarà l’unico club di Lega Pro ad essere “vestito” dal marchio internazionale tedesco, che, ad esempio, in Serie A, è legato alla Juventus da un accordo pluriennale per 51 milioni di euro a stagione.