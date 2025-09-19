A Coverciano una tavola rotonda per approfondire i temi di attualità sulle superfici sportive.

Tecnologia e sostenibilità per i campi sportivi del futuro. Sono questi i temi al centro di “MyGeen Sports | The Next Level”, incontro programmato tra Federcalcio Servizi, LND Impianti e aziende leader del mondo del Verde Sportivo, organizzato da Kulture Multimedia nell’ambito del programma di avvicinamento a Myplant& Garden 2026, che si terrà a Milano il 18, 19 e 20 febbraio.

L’evento si è tenuto ieri mattina nel Centro Tecnico Federale “Luigi Ridolfi” di Coverciano.

Un confronto di alto livello tra i protagonisti del settore, per tracciare la rotta verso impianti sportivi più performanti e sostenibili, grazie a soluzioni all’avanguardia per i tappeti in erba tradizionale e i tappeti in erba artificiale.

Un incontro che, nei fatti, rappresenta un’anticipazione dei temi che saranno trattati nel padiglione del Verde Sportivo-MyGeen Sports della fiera leader del verde Myplant&Garden.

Sono intervenuti Mauro Grimaldi, Amministratore Delegato di Federcalcio Servizi, Christian Mossino, Vice Presidente LND e Amministratore Delegato di LND Impianti e Maurizio Francini, Responsabile del Centro Federale di Coverciano. Al dibattito hanno preso parte anche Valeria Randazzo, Responsabile di Myplant& Garden, e Simona Bordin, Strategic Events & Projects Myplant& Garden.

Moderato da Simona Di Carlo, Managing Director di Kulture Multimedia, il talk si è concentrato sulle strategie per massimizzare la performance e la sostenibilità ambientale delle superfici di gioco, promuovendo soluzioni all’avanguardia per la manutenzione, la rigenerazione e la produzione di tappeti erbosi, sia naturali che artificiali, in grado di unire altissimi standard prestazionali a un ridotto impatto ambientale.

“È necessario investire sul know-how relativo all’impiantistica sportiva, aumentare il livello di competenza nella gestione di un impianto sportivo legato non solo alla manutenzione dei manti – ha sottolineato Mauro Grimaldi, Amministratore Delegato di Federcalcio Servizi– ma anche alla sostenibilità, alla sicurezza, all’impatto ambientale. Bisogna agire sui processi di formazione che coinvolgano tutti gli attori del sistema.”

“Lavoriamo affinché LND Impianti sia un costante punto di riferimento per i vari soggetti coinvolti, sui servizi relativi all’impiantistica sportiva – ha aggiunto Christian Mossino, Vice Presidente LND e Amministratore Delegato di LND Impianti –Conoscenze che metteremo a disposizione di tutti. Necessario inoltre attivare protocolli, che coinvolgano Istituzioni competenti ed attori perché siano sempre più chiare e performanti le indicazioni operative”.

“Oggi abbiamo voluto portare a Coverciano non solo un confronto tecnico, ma una visione. Una visione che guarda al futuro delle superfici sportive come sintesi perfetta tra tecnologia, prestazione e sostenibilità-ha sottolineato Valeria Randazzo, Responsabile di Myplant & Garden –Questo incontro rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso Myplant & Garden 2026, dove il padiglione dedicato al Verde Sportivo sarà ancora una volta il punto di riferimento per aziende, istituzioni e professionisti del settore. La collaborazione con Federcalcio Servizi e LND Impianti dimostra quanto sia forte e condivisa la volontà di innovare e costruire, insieme, impianti sportivi all’altezza delle sfide ambientali e tecniche del nostro tempo”.

“Questo luogo è un punto di riferimento esclusivoe strategico per gli attori principali del mondo calcio-ha concluso Maurizio Francini, Responsabile del Centro Federale di Coverciano -è un luogo che ha determinato la nascita di professioni e ruoli; la formazione è uno dei suoi principali aspetti caratterizzanti, uno dei pilastri della sua mission. Ci proponiamo, sin d’ora, ad ospitare anche questi nuovi corsi.”.