SumUp scende in campo con le leggende del calcio: sarà sponsor ufficiale delle partite di Operazione Nostalgia 2025

SumUp, fintech leader nel panorama dei pagamenti digitali, ha annunciato la sua partnership come sponsor ufficiale degli eventi sportivi 2025 organizzati da Operazione Nostalgia. Questa collaborazione mira a migliorare l’esperienza dei fan, integrando soluzioni di pagamento digitali rapide e sicure durante i raduni.

La stagione si preannuncia entusiasmante, con tre eventi chiave in programma in diverse città italiane. Il primo raduno avrà luogo l’8 giugno a Parma, dove sarà allestito un Fan Village in Piazza Ghiaia, accessibile anche senza biglietto per la partita. Tra le leggende del calcio che parteciperanno ci saranno nomi illustri come Francesco Totti, Javier Zanetti e Hristo Stoichkov, guidati da due storici allenatori, Roberto Donadoni e Serse Cosmi.

Il raduno di Parma avrà un significato particolare, riportando in città alcuni dei giocatori che hanno reso il Parma una delle formazioni più competitive del campionato negli anni ’90 e 2000. Tra i protagonisti ci saranno leggende gialloblù come Sebastian Frey, Marco Ballotta e Gianfranco Zola.

Il Fan Village, cuore pulsante dell’evento, offrirà ai tifosi la possibilità di effettuare acquisti cashless, dal merchandising vintage a cibo e bevande, rendendo l’esperienza più fluida e in linea con le moderne abitudini di consumo. Con questa iniziativa, SumUp si conferma all’avanguardia nel fornire soluzioni innovative per il mondo dello sport e dell’intrattenimento.

Durante gli eventi, le soluzioni di pagamento SumUp garantiranno transazioni rapide e cashless per i fan, facilitando acquisti presso food truck e stand di merchandising. Il brand sarà presente sulle maglie dei giocatori e offrirà contenuti social e attività speciali per coinvolgere il pubblico. Inoltre, SumUp avrà uno stand nel Fan Village, dove i visitatori potranno partecipare a giochi interattivi a tema calcistico.