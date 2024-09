Parte la nuova stagione eSportiva della LND. Al via il campionato 2024/25

La FIGC- Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato l’apertura delle pre-iscrizioni per la stagione eSportiva 2024/2025, propedeutica alla riforma che entrerà in vigore nella stagione 2025 / 2026. La partecipazione ai campionati e tornei promossi dalla LND eSport è gratuita e riservata ai team di calcio digitale che rappresentano ufficialmente una Società di calcio reale affiliata alla LND.

La nuova piattaforma della LND calcio virtuale, in corso di sviluppo, sarà attiva nel periodo a cavallo tra settembre e ottobre 2024. Le pre-iscrizioni sono comunque già aperte sul sito ufficiale della LND eSport ==> PRE – ISCRIZIONI All’atto dell’iscrizione nel form, un responsabile della Società calcistica dovrà certificare la reale rappresentanza del team eSports. La richiesta dovrà essere effettuata entro la fine di ottobre 2024, salvo eventuali proroghe che saranno comunicate attraverso il sito ufficiale della LND eSport.

Campionati e Tornei della stagione 2024/2025

Campionato eSerieD

– Competizione riservata a tutti i team di calcio digitale Pro Club (11 vs 11) che rappresentano una società iscritta al campionato di Serie D, stagione sportiva 2024/2025.

– Aventi diritto sono anche tutte le società che hanno preso parte alla eSerieD 2023/2024.

– L’iscrizione è inoltre aperta alle squadre che hanno vinto i rispettivi campionati regionali (eSerieE) e ai vincitori dei playoff promozione nazionali.

– Il campionato si svolge da remoto, con la fase finale in presenza.

Campionato eFemminile

– Competizione 1 vs 1 riservata a giocatrici che rappresentano società di calcio femminile, senza distinzione di categoria.

– L’iscrizione è aperta anche a Club femminili di futsal e beach soccer.

– Il campionato si svolge da remoto, con la fase finale in presenza.

Campionati eSerieE

– Competizioni regionali 11 vs 11 organizzate in collaborazione con i Comitati Regionali della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, riservate ai team che rappresentano società che disputano i campionati di Eccellenza, Promozione, 1^, 2^ e 3^ categoria.

– Prevista la partecipazione dei team di calcio digitale che rappresentano le onlus che hanno aderito al progetto “Vinciamo Insieme”, dei partner e degli sponsor della LND calcio virtuale.

– L’iscrizione è aperta anche a club di futsal e beach soccer.

– Il campionato si svolge da remoto, con la fase finale in presenza.

Torneo LND eCup

– Competizione 11 vs 11 aperta a tutti i team Pro Club che rappresentano Società calcistiche italiane, dalla Serie A alla 3^ categoria, inclusi futsal e beach soccer.

– La competizione, ispirata alla FA Cup inglese, mette di fronte Club di qualsiasi categoria del calcio reale fin dal primo incontro.

– Il torneo si svolge da remoto, con la fase finale in presenza.

Torneo internazionale LND Continental eCup

– Competizione 11 vs 11 in presenza riservata alla vincitrice del campionato eSerieD e alla vincitrice del torneo LND eCup, che affronteranno due squadre rappresentanti Club calcistici europei.

Torneo internazionale Italy Women’s eCup

– Competizione 1 vs 1 in presenza riservata alla vincitrice del campionato eFemminile e alla vincitrice del torneo LND eCup, che affronteranno due squadre rappresentanti Club calcistici europei.

Community eCup (Supercoppa LND eSport)

– Competizione 11 vs 11 in presenza, riservata alla vincitrice del campionato eSerieD e del torneo LND eCup. (fonte: LND)