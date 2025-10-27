Sponsor – Uber e Uber Eats saranno a supporto del calcio messicano fino al 2028.

Uber e Uber Eats (nella foto in primo piano il logo aziendale) sono i nuovi sponsor ufficiali della Liga BBVA MX (per i prossimi 6 anni) e partner strategici della Nazionale messicana di calcio, in un’alleanza che durerà fino a dicembre 2028.

L’annuncio è stato guidato da Mikel Arriola, Commissario Presidente della Federazione Messicana di Calcio (FMF), che ha sottolineato l’importanza dell’accordo: “Uber è una delle aziende che più è cresciuta nel nostro Paese, generando occupazione e attività economica. Celebriamo un’alleanza che promuove il calcio e i nostri tifosi.”

Arriola ha inoltre evidenziato la crescita del calcio nazionale: “La nostra Nazionale è la più seguita in Messico e negli Stati Uniti, e la Liga MX continua ad aumentare la sua audience. Abbiamo una media di tre gol a partita e un finale di stagione spettacolare.”

Ha poi anticipato i prossimi impegni delle selezioni nazionali, come le partite della squadra maschile contro Uruguay e Paraguay, e il buon rendimento della Nazionale femminile Under 17 ai Mondiali. Ha anche ricordato la candidatura congiunta di Messico, Stati Uniti, Costa Rica e Giamaica per ospitare la Coppa del Mondo femminile 2031.

Daniel Colunga, Direttore Generale di Uber Eats Messico, ha spiegato: “Il calcio e il buon cibo fanno parte del dna messicano. Vogliamo che i tifosi si godano ogni partita con i loro piatti preferiti.”

Nel frattempo, Juan Pablo Eiroa, Direttore Generale di Uber Messico, ha affermato che questa sponsorizzazione congiunta — la prima nella storia globale dell’azienda — rafforza l’impegno di Uber con il Paese: “Da più di un decennio accompagniamo milioni di persone nei loro momenti importanti. Oggi lo facciamo anche nel mondo del calcio.”