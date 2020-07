Recensioni: un libro dedicato alla “Finanza del Goal” (Mc Graz Hill editore)

E’ disponibile da pochi giorni il volume – edito da McGraw Hill – “La Finanza del Goal – Come si crea valore nel calcio” (di Alessandro F. Giudice).

Il calcio attrae ormai capitali in cerca di un ritorno finanziario: investitori specializzati nel business sportivo, gruppi industriali, fondi di private equity. Se non è più un divertimento per miliardari, destinato a consumare patrimoni, quali sono le aspettative di rendimento dei nuovi padroni? Come si misura il valore di un club? Perché certe società investono cifre folli per il campione del momento e come si stabilisce il valore economico dell’acquisto di Cristiano Ronaldo o Neymar? Quanto è importante uno stadio di proprietà e cosa possono fare Milan e Inter per tornare ai vertici? Perché Real Madrid e Barcelona vincono sempre? Come uscirà l’economia del pallone dal Covid-19? Quali club potranno trovarsi alle corde e chi può invece avvantaggiarsene? Quanto ne sarà ridimensionato il calciomercato? Il Fair Play Finanziario della UEFA aiuta o danneggia?

Il volume scritto da Alessandro F. Giudice (con la prefazione di Maurizio Dallocchio – professore di Corporate Financeall’Università Bocconi, past Dean della SDA) analizza il calcio dal punto di vista del valore finanziario, illustrando (anche attraverso casi reali) i modelli di business che conferiscono ai top club un vantaggio competitivo nell’acquisizione delle risorse, convertendolo in dominio tecnico sul terreno di gioco. Obiettivo dell’analisi è capire come il valore può essere identificato, misurato, estratto, trasferito in un business particolare come quello che ruota attorno al pallone. Per chi ama il calcio e ne coltiva le emozioni più romantiche, questo libro non intende rinnegare la poesia del gioco, ma dare una guida per comprendere meccanismi che appaiono incomprensibili solo a chi non li conosce.

NOTA DELL’AUTORE

La finanza non gode di buona stampa. Viene spesso identificata con diaboliche manipolazioni finalizzate a ottenere rapidi guadagni da speculazioni di breve periodo, spostando capitali e sfruttando oscillazioni – talvolta irrazionali – dei mercati. Le crisi, causate in passato da rischi eccessivi scaricati sui risparmiatori per favorire l’avidità di pochi, hanno certamente giovato poco all’immagine della disciplina. Troppe volte simili fenomeni ne hanno fatto perdere di vista l’utilità.

La finanza d’impresa è un’altra cosa. Dimostrando che il valore non si crea modificando la struttura di capitale dell’azienda, la teoria contemporanea ha riportato al centro del dibattito temi molto concreti: l’ottimizzazione della produzione, i metodi di gestione del business, le qualità manageriali, le risorse, la strategia, la ricerca del vantaggio competitivo. Solo con questi ingredienti “umani” il valore può essere costruito. Le tecniche finanziarie servono poi a individuarlo, misurarlo, analizzarlo e la valutazione dell’azienda diviene il momento in cui l’intero processo viene sublimato in una tecnica che serve a scambiare sul mercato il valore creato dal management. La finanza aziendale che indaga il valore intrinseco (o fondamentale) incorporato in un business utilizza metodologie solide, non variabili psicologiche né volatili.

Tuttavia, i professionisti della finanza amano scambiarsi un gergo da iniziati che può intimidire e allontana chi non padroneggia certi concetti. Consapevole che un lessico troppo oscuro finisca per erigere barriere verso il pubblico potenziale di libri come questo, mi sono quindi sforzato di ridurre le distanze per stimolare la curiosità anche di chi non padroneggia specifiche nozioni finanziarie. Sperando di riuscirci, ma talvolta provando anche ad alleggerire la trattazione con qualche riferimento concreto ai temi del calcio giocato.

Questo è un libro per tutti. O almeno, per tutti coloro che abbiano interesse ad approfondire la dimensione del football come luogo di valore economico. Che vogliano comprendere alcuni meccanismi logici alla base di precise scelte gestionali dei club. Diversi passaggi rendono però inevitabile la conoscenza di una terminologia tecnica e – per quanto si voglia semplificare temi complessi – l’esposizione non può rinunciare a un lessico che presuppone qualche studio della materia. Diversamente si finirebbe per banalizzarla, scontentando quanti cerchino, in un lavoro come questo, contenuti stimolanti e qualche analisi rigorosa. Se, tuttavia, al lettore meno impostato risulterà indigesta qualche formula o qualche passaggio dell’analisi, basterà saltare e passare alle conclusioni “qualitative” proposte in ogni capitolo.

Il libro è concepito dunque in maniera “modulare”. Si può leggere ogni singola parte come un discorso a sé stante, con l’obiettivo di veicolare un messaggio autonomo rispetto al contesto. Anche nello stesso capitolo (e anche in quelli più “quantitativi”) si trovano paragrafi discorsivi e concettuali che tentano di spiegare, anche senza formule, i fenomeni finanziari sottostanti. Il lettore più attrezzato potrebbe trovare alcune definizioni ripetute più volte, cosicché anche coloro che scelgano una modalità di lettura “a blocchi” potranno comprenderne il senso, non rinunciando al supporto delle definizioni.

La scheda del libro “La Finanza del goal”

di Alessandro F. Giudice