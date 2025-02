Partnership – Conor McGregor entra nel mondo NIO Cocktails

photo courtesy of Nio-cocktails.com

Nio Cocktails, realtà tricolore attiva nel settore degli spirits (nel segmento dei cocktails ready to drink), ha firmato una partnership con la superstar internazionale Conor McGregor (già campione di UFC, la promotion per eccellenza nelle MMA). L’operazione è stata condotta da Silny Trade con il supporto dell’imprenditore Gabriel Ernesto Rapisarda, che ha ideato questo nuovo concept unico, nel suo genere. Sempre Rapisarda è da tempo coinvolto nel mondo degli sport da combattimento ed è direttore esecutivo di BKFC Italia (Il Bare Knuckle Fighting Championship è una Federazione americana di boxe a mani nude con sede a Filadelfia). La promozione a stelle e strisce è stata fondata nell’aprile 2018 ed è presieduta da David Feldman.

Il logo del Bare Knuckle Fight Championship (BKFC)

La novità si fonda sulla trasformazione dei box basic di Nio Cocktails in Special Edition Nio Cocktails/Proper Twelve. Brand di whiskey, quest’ultimo, del quale McGregor è titolare. Per l’azienda italiana si tratta di un importante passaggio a livello internazionale, che pone, quest’ultimo, come vero e proprio riferimento del settore. Un marchio da anni presente sul mercato con cocktails premium firmati dal mixologist Patrick Pistolesi.

Fondata nel 2017, Nio Cocktails è una startup italiana che si è sviluppata velocemente e che oggi propone sul suo sito 15 cocktail (dal Cosmopolitan al Daiquiri) studiati da Patrick Pistolesi, barman e fondatore del “Drink Kong“, locale di Roma che si è piazzato al quarantacinquesimo posto della classifica World’s 50 best bars 2020.