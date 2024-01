Il DG di Dolomiti Energia Trentino (club di prima divisione di basket maschile) Andrea Nardelli, in una recente intervista al quotidiano La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’idea di un nuovo Palasport a Trento: “Comune e Provincia hanno redatto un documento di riassetto delle aree sportive della città ed è stata individuata un’area dimessa della Italcementi per un progetto pubblico e privato. Per noi e per il Trentino Volley sarebbe un’opportunità. L’attuale struttura è onesta, è nata come palestra poi riadattata. Un impianto più moderno e polifunzionale darebbe anche la possibilità di ospitare concerti e ampliare quella parte dell’intrattenimento che stiamo sviluppando. Abbiamo portato il sindaco Franco Ianeselli alla partita di Eurocup a Ulm, una dimensione che possiamo replicare. In un palasport da 4000 spettatori, abbiamo 3600 persone per la Serie A e 2000 per l’Eurocup, anche grazie all’intrattenimento che si lega all’evento partita, ad esempio l’inno nazionale cantato da un coro di montagna. Lavoriamo sul territorio, con le scuole e l’associazionismo. Aiuta la pallacanestro spettacolare del coach Galbiati che abbiamo scelto anche con questa idea. Una squadra basata su giovani da sviluppare ci permette di fare più del nostro budget stagionale di 5 milioni“.