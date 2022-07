Linking Agency acquisisce e rileva il portale Calciomercato.biz

Un nuovo capitolo comincia per Calciomercato.biz (nella foto il logo ufficiale), il portale di informazione sportiva online da oltre 10 anni. A rilevare uno dei più interessanti siti calcistici sono la società romana di Digital Marketing, Linking Agency, e la società editrice parmense Professione Reporter s.r.l..

Con il rilancio di Calciomercato.biz, si stanno ponendo le basi affinché il portale non sia solo fonte di informazione durante il periodo del calciomercato ma punto di riferimento per il calcio a 360 gradi: le attività, quindi, non riguarderanno solo i mesi più caldi durante i quali le trattative per aggiudicarsi i migliori calciatori si fanno più vive che mai, ma si svilupperanno nel corso dell’intero anno garantendo un flusso informativo costante e continuo. Notizie sempre aggiornate e in tempo reale su trasferimenti e cessioni con focus sul panorama estero per gli amanti dello sport più seguito al mondo.

Una strategia vincente che vede fondersi le competenze nella comunicazione digitale con le abilità giornalistiche. “Linking Agency”, società attiva nel mondo del Digital Marketing, si occupa principalmente di Digital PR, Web Reputation, ottimizzazione Seo e posizionamento sui motori di ricerca, crescita di brand con relativo aumento dell’autorevolezza e progettazione di siti web. “Professione Report” è una società editrice di Francesca Devincenzi che opera da diversi anni in modo proficuo sul web, nel mondo dell’editoria online, proprietaria di alcune testate giornalistiche di news legate a specifici territori d’Italia.