Marketing – La Federcricket (FCRI) si lega allo sponsor indiano WNS

La Federazione Cricket Italiana (FCRI) ha annunciato la firma di un importante accordo di sponsorizzazione internazionale con Woodnest Sports (WNS), gruppo con sede a Nuova Delhi (India) rinomato per il suo impegno nello sviluppo sportivo globale e nella promozione di inclusività, sicurezza ed eccellenza nello sport.

Questo accordo, della durata di 2 anni, favorirà significativi scambi sportivi e culturali tra il cricket italiano e quello indiano. Esso disciplina i diritti promozionali, pubblicitari, di marketing e relativi agli eventi della FCRI, che integrerà il logo WNS in tutte le proprie comunicazioni ufficiali.

Firmato dal Presidente della FCRI, Maria Lorena Haz Paz, e dal CEO di WNS, Anil Kumar, nell’ambito di iniziative di cooperazione internazionale, l’accordo mira a consolidare le relazioni culturali, sportive ed economiche tra Italia e India. Grazie a questa partnership, la FCRI potrà contare sul supporto di WNS in ambiti chiave quali la formazione tecnica, le attività giovanili e l’aggiornamento tecnologico degli impianti sportivi. I dettagli dell’accordo e i relativi programmi saranno illustrati in una conferenza stampa prevista per il mese di settembre.

Anil Kumar, CEO di Woodnest Sports, ha dichiarato:

“La collaborazione tra WNS e le federazioni sportive italiane persegue obiettivi diplomatici come il miglioramento delle relazioni, la promozione della pace e la comprensione culturale. Eventi come Olimpiadi, Mondiali o campionati regionali uniscono le nazioni, creando una piattaforma per la sana competizione, la celebrazione e la condivisione di esperienze. Lo sport è un potente strumento di scambio culturale, che permette ad atleti e tifosi di conoscere tradizioni e stili di vita differenti. India e Italia hanno collaborato a progetti di sviluppo sportivo per condividere conoscenze e risorse, e talvolta ospitare congiuntamente eventi, favorendo cooperazione e benefici reciproci. Lo sport può essere un catalizzatore di collaborazione a ogni livello, dal coinvolgimento della comunità alle iniziative governative, dimostrando il potere unificante della passione condivisa.”

Maria Lorena Haz Paz, Presidente della FCRI, ha commentato:

“Siamo entusiasti di annunciare questo accordo, un passo fondamentale per il futuro del cricket in Italia. Non solo ci permetterà di sviluppare ulteriormente il nostro sport nel Paese, ma contribuirà in modo significativo alla modernizzazione di diversi impianti sportivi. L’obiettivo è avvicinare il cricket alla comunità italiana attraverso eventi, corsi di formazione e iniziative che coinvolgano giovani atleti e appassionati. Questa partnership ci offrirà l’opportunità di apprendere dalle migliori pratiche e dalla lunga tradizione del cricket in India, creando un ponte culturale e sportivo tra i due Paesi. Siamo certi che, insieme, riusciremo non solo a far crescere il cricket in Italia, ma anche a rafforzare i legami tra Italia e India, celebrando la ricchezza delle nostre diverse culture attraverso lo sport. Ringraziamo il nostro nuovo partner per la fiducia accordataci e non vediamo l’ora di intraprendere questo entusiasmante percorso comune.” (fonte: FCRI)