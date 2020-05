Endurance: crisi economica per il lockdown imposto dal Governo

(di Raffaele Dell’Aversana) – L’indotto del settore Endurance (un comparto di cui fanno parte, ad esempio, Trial, Triathlon, Ironman, Decathlon, Sci di fondo, Running, Nuoto in acqua libera, Maratona, Equitazione, Motociclismo) a causa del lockdown imposto dal Governo Conte (per l’emergenza Covid-19) ha subito. nel primo semestre 2020. una diminuzione dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari ad una perdita di 535 milioni di euro (fonte: Nielsen Sports).

La ricerca, analizzando circa 600mila praticanti di questo sistema ecosportivo, circa 100 organizzatori eventi Endurance, circa 50 sponsor, ha evidenziato come, nei primi sei mesi del 2020, si è assistito ad una perdita stimata di circa 360mila euro per ciascuno dei 1.500 organizzatori di eventi.

In riferimento allo spostamento della gara Endurance “8 ore di Suzuka” il Presidente FIM Jorge Viegas ha dichiarato: “nonostante tutto dobbiamo rimanere forti e fare tutto ciò che è in nostro potere per tornare alla normalità il più presto possibile senza però correre rischi inutili. Sono sicuro che nel futuro gli appassionati degli sport Endurance potranno godere nuovamente di grandi spettacoli”.