𝐄𝐦𝐩𝐨𝐥𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥 𝐂𝐥𝐮𝐛, 𝐞𝐜𝐜𝐨 𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟓/𝟐𝟔.

Empoli Football Club (Serie B) ha presentato i partner presenti sulla maglia nella stagione 2025/26. Il nuovo Home Kit nuova sarร svelato lunedรฌ 4 agosto.



La divisa, anche questโ€™anno realizzata da Kappa, fornitore tecnico del club dal 2018, vedrร come Main sponsor due marchi storicamente vicini allโ€™Empoli e al territorio: Computer Gross, da oltre ventโ€™anni al fianco degli azzurri, si alternerร con Kuhner da tempo partner del club e da questa stagione presente sulla maglia da gioco.



Doppia anche la presenza come co-sponsor: Computer Gross comparirร in questa posizione quando non sarร Main sponsor, alternandosi al nuovo brand Elite Top Fight. Confermati anche gli altri partner: Sammontana S.p.A. come sleeve sponsor e Gruppo Pediatrica sul retro maglia. Torna anche il brand sulla parte frontale del pantaloncino: sarร AQItaly, giร al fianco del club nelle ultime stagioni.



โ€œSiamo felici che numerosi brand importanti abbiano scelto lโ€™Empoli e continuino a voler essere al nostro fianco โ€“ dichiara Rebecca Corsi, Amministratore Delegato e Vice Presidente di Empoli Football Club โ€“. Tante conferme, che siamo fieri di portare ancora sulle nostre maglie, e alcuni nuovi brand che hanno deciso di credere nel nostro Club. La famiglia si allarga, con realtร che ci accompagneranno nel nostro percorso, contribuendo, insieme, a raggiungere obiettivi comuni e costruire qualcosa di significativo, dentro e fuori dal campoโ€